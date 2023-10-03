В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Ранее воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В 10:25 сирена прозвучала в Сумской области, спустя шесть минут – в Николаевской и Кировоградской областях, дальше – в Одесской и Днепропетровской.

Утром 3 октября глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что производственные объекты разрушены на промышленном предприятии в Павлограде в результате удара.

В этот же день украинское издание «Зеркало недели» писало о взрыве в пригороде Днепра. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.