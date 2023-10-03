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Доктор Мясников рассказал, что является «ядом» для печени

Доктор Мясников: алкоголь и сахар негативно влияют на печень

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Shutterstock

Алкоголь, сахар, быстрые углеводы и высококалорийная еда негативно влияют на состояние печени, рассказал Общественной Службе Новостей заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

«Алкоголь, несомненно, для печени — яд. Понятно, что малые дозы алкоголя они безвредны, об этом я часто говорю. Если мы переваливаем за них, печень, несомненно, страдает. Об этом мы хорошо знаем: алкогольные гепатиты, алкогольные циррозы», — отметил эксперт.

Помимо этого, негативно на этот орган влияет сидячий образ жизни, потому что в этом случае накапливается гликоген, а также лекарства, продолжил врач. По словам Мясникова, печень также реагирует на все отравления и инфекции, включая коронавирус.

«Когда в мире сто миллионов людей ежегодно болеют и переносят гепатиты С, B, которые переходят в хроническую форму <...>, тут все ясно. При этом есть вакцина от гепатита B, появились лекарства от гепатита С. Это огромная угроза и прививаться от гепатита B необходимо», – заключил он.

Ученые из Бирмингемского университета в Британии до этого обнаружили связь между неалкогольной жировой болезнью печени и риском возникновения психических расстройств. Выяснилось, что пациенты с этим заболеванием зачастую переедают, убеждены в неспособности контролировать собственную жизнь, а также склонны к тревожным состояниям и депрессии.

Ранее врач перечислила болезни, которые передаются через поцелуи.

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