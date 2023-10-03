В Якутии у мужчины изъяли золото на 107 миллионов рублей

В Якутии у жителя Амурской области обнаружили около 18 килограмм золота. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел на трассе «Колыма». Правоохранители обратили внимание на мужчину из-за его подозрительного поведения. Во время осмотра машины огни обнаружили свертки с золотом, общий вес которых составил 17,87 килограмма. Их стоимость оценивают в 107 миллионов рублей.

Жителя Амурской области задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Изъятое золото отправится в доход государства.

По данным правоохранителей, фигурант ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Ранее в Благовещенске задержали китаянку со слитками золота в белье.