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В Якутии у мужчины изъяли золото на 107 миллионов рублей

В Якутии мужчина попытался незаконно вывести золото на 107 миллионов рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Якутии у жителя Амурской области обнаружили около 18 килограмм золота. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел на трассе «Колыма». Правоохранители обратили внимание на мужчину из-за его подозрительного поведения. Во время осмотра машины огни обнаружили свертки с золотом, общий вес которых составил 17,87 килограмма. Их стоимость оценивают в 107 миллионов рублей.

Жителя Амурской области задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Изъятое золото отправится в доход государства.

По данным правоохранителей, фигурант ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Ранее в Благовещенске задержали китаянку со слитками золота в белье.

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