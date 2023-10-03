Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем через интернет

Глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации поддержал идею о продаже алкоголя онлайн, но итоговой договоренности в правительстве по этому вопросу еще нет, пишет ТАСС.

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года и мера была оправдана из-за отсутствия у государства необходимых механизмов цифрового контроля. С развитием отрасли интернет-торговли расцвел и нелегальный рынок онлайн-продаж алкоголя.

Силуанов отметил, что тема продажи алкоголя через интернет в правительстве уже обсуждалась, однако она «достаточно дискусионная». По меньшей мере с 2015 года власти обсуждают возможность и способы установления нормативных правил такой торговли.

«У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», — пояснил министр.

Силуанов при этом признал, что сейчас в интернете продается много «паленого» алкоголя, а власти пока не могут в полной мере контролировать эту сферу.

«На мой взгляд, здесь более правильно регулировать этот процесс, наводить порядок там. Но есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции», — посетовал глава Минфина.

В Госдуму уже готовят к внесению обновленный законопроект сенатора Клишаса, который должен обелить и начать регулировать онлайн-торговлю алкоголем. В свою очередь, ретейлеры и эксперты выступили за госконтроль за онлайн-продажами алкоголя.

Ранее Антон Силуанов заявил, что приоритетами при формировании российского бюджета на следующие три года являются поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность государства.