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Россиянам назвали три напитка, которые могут защитить от тромбоза

Врач Гинзбург: какао и морсы могут защитить от тромбоза

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Freepik.com

Ягодные морсы являются одними из самых полезных напитков, которые помогут снизить риск тромбоза. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, для этой цели подойдут морсы из малины и ежевики, куда также можно добавить имбирь. Кроме того, защитить от недуга может и зеленый чай, который можно пить как без каких-либо добавок, так и в сочетании с имбирем.

«Благодаря содержанию катехинов, обладающих противовоспалительным действием, зеленый чай улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, то есть отталкивание кровяных клеток друг от друга, и тем самым препятствует образованию тромбов», — сказал Гинзбург.

Еще один напиток, который противовоспалительным и антиагрегантным свойством, — какао, продолжил врач. Он пояснил, что какао также препятствует слипанию форменных элементов крови.

Кардиолог Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Юрий Чичков до этого говорил, что в первую очередь к факторам риска, способствующих образованию тромбов, относится избыточный вес, курение, последствия хирургических вмешательств, инфекционные заболевания, травматические повреждения и генетические причины.

Ранее хирург-флеболог рассказал, могут ли определенные продукты снизить риск образования тромбов.

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