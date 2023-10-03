Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей

По информации, предоставленной Роскачеством и переданной РИА Новости, популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого уровня за последние два года. Только 17% россиян считают, что оно значительно превосходит отечественное вино по качеству.

В конце 2022 года 29% россиян высказывали мнение о превосходстве зарубежного вина, но сейчас лишь 17% поддерживают такую точку зрения. Это является самым низким показателем популярности зарубежных вин за последние два года.

Одновременно растет доля потребителей, предпочитающих российские вина. Сейчас 22% граждан считают их качественнее зарубежных, а 29% полагают, что большинство отечественных вин превосходят зарубежные по качеству. Таким образом, 51% россиян отдают предпочтение качеству российских вин, а 49% предпочитают зарубежные.

Роскачество отмечает, что это связано с увеличением объемов производства вина в России. В 2022 году было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше, чем в предыдущем году. За последние шесть лет производство выросло практически вдвое. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы в России будут развиваться новые винодельческие регионы, такие как Астраханская область, Саратовская область и дальневосточные регионы. Доля России в мировом производстве вина также продолжит расти и к 2030 году превысит 3%.

Руководитель департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, Олеся Буняева, отмечает, что рост предпочтения отечественных вин является результатом системной работы по развитию российского виноделия. Ассортимент российской продукции активно расширяется, а уровень качества российского вина постоянно повышается, что подтверждается исследованиями в рамках «Винного гида России».

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