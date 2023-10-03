Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей

В России популярность зарубежного вина рекордно упала

close
100%
Depositphotos

По информации, предоставленной Роскачеством и переданной РИА Новости, популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого уровня за последние два года. Только 17% россиян считают, что оно значительно превосходит отечественное вино по качеству.

В конце 2022 года 29% россиян высказывали мнение о превосходстве зарубежного вина, но сейчас лишь 17% поддерживают такую точку зрения. Это является самым низким показателем популярности зарубежных вин за последние два года.

Одновременно растет доля потребителей, предпочитающих российские вина. Сейчас 22% граждан считают их качественнее зарубежных, а 29% полагают, что большинство отечественных вин превосходят зарубежные по качеству. Таким образом, 51% россиян отдают предпочтение качеству российских вин, а 49% предпочитают зарубежные.

Роскачество отмечает, что это связано с увеличением объемов производства вина в России. В 2022 году было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше, чем в предыдущем году. За последние шесть лет производство выросло практически вдвое. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы в России будут развиваться новые винодельческие регионы, такие как Астраханская область, Саратовская область и дальневосточные регионы. Доля России в мировом производстве вина также продолжит расти и к 2030 году превысит 3%.

Руководитель департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, Олеся Буняева, отмечает, что рост предпочтения отечественных вин является результатом системной работы по развитию российского виноделия. Ассортимент российской продукции активно расширяется, а уровень качества российского вина постоянно повышается, что подтверждается исследованиями в рамках «Винного гида России».

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий