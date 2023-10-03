На юге Англии в графстве Оксфордшир произошел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел на заводе по переработке отходов на юге Англии в графстве Оксфордшир. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел на заводе компании Severn Trent Green Power, которая занимается переработкой пищевых отходов в биогаз. Жители городов Уитни, Берфорд, Чиппинг-Нортон и деревни Милтон-андер-Уичвуд сообщили об отключениях электроэнергии.

В Severn Trent Green Power заявили, что вечером 2 октября в один из резервуаров на заводе в Кассингтоне ударила молния, в результате чего произошел взрыв газа, спровоцировавший пожар. Уточняется, что в пострадавших в результате инцидента нет.

До этого сообщалось, что в пятизвездочном отеле турецкого курорта Анталья произошел пожар из-за взрыва зарядного устройства, которое один из постояльцев оставил в розетке.

1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

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