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Каждый второй россиянин совершает покупки в «черную пятницу»

Большинство россиян покупают в «черную пятницу» обувь и одежду

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В 2023 году покупать что-либо на распродаже «черная пятница» планирует каждый второй россиян — в прошлом году совершивших покупки было 43%. Это показало исследование «Яндекс Рекламы», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, четверо из десяти человек также планируют потратить в этом году столько же, сколько и в прошлом, а почти 20% — думают об увеличении бюджета на покупки.

Большинство (65%) из тех, кто в прошлом году совершал покупки в «черную пятницу», заранее готовились к будущим тратам. Так, 40% пользователей составляли списки товаров, при этом 2 из 3 человек дополнительно приобретали на распродаже товары сверх него.

Тем не менее, при участии в распродажах большая часть опрошенных придерживается рационального подхода — 7 из 10 сравнивают цены в разных местах, чтобы выбрать самый выгодный вариант, а треть — планируют покупки заранее. Например, выбирая магазин для покупок на «черной пятнице», большинство в первую очередь обращают внимание на размер скидки и стоимость товара — это важно для двух третей пользователей. Далее покупатели смотрят на стоимость доставки — 31%, а также оценивают надежность продавца (29%), изучают возможность суммировать скидки (25%) и получить кешбэк за покупку (22%).

В топ самых популярных товаров для покупки в «черную пятницу» в 2022 году входили одежда и обувь (53%), косметика и парфюмерия (35%), электроника и гаджеты (33%), бытовая техника (31%), товары для дома (28%).

Среди услуг наибольшей популярностью в сезон скидок пользовались походы в ресторан, кафе и заказ еды на дом (19%), билеты в театр, кино и на концерты (17%), сервисы подписок (16%), услуги в сфере красоты и здоровья (15%), а также абонементы на фитнес и в спортзал (13%).

«Черная пятница» сегодня для многих стала общим обозначением сезона скидок и распродаж. Точную дату ее проведения знают лишь 4 из 10 покупателей, а каждый пятый думает, что акция длится круглый год. Почти половина узнает о скидках и начале распродаж из рекламы. В свою очередь бизнес активно готовится к высокому сезону распродаж. Так, в четвертом квартале прошлого года инвестиции рекламодателей в онлайн-продвижение выросли более, чем на треть по сравнению с годом ранее», — прокомментировал Виктор Паламарчук, руководитель продаж перфоманс-продуктов в Яндексе.

Ранее россиянам назвали признаки мошенников в онлайн-торговле.

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