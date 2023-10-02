Стало известно, когда в Москве включат отопление

Специалисты комплекса городского хозяйства начнут 3 октября подачу тепла в столичные объекты. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха <…> начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Одновременно работники ЖКХ подадут горячую воду в радиаторы жилых домов и офисов, заводов и магазинов.

Заммэра пояснил, что в этот раз пуск тепла в столице стартует значительно позже, благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В 2022 году отопление в соцобъектах начали включать уже в начале сентября.

До этого в Гидрометцентре назвали примерную дату старта отопительного сезона в Москве. С 5 октября начнется существенное похолодание. Температуру воздуха понизит циклон.

Ранее синоптики пообещали во второй декаде октября новую волну бабьего лета.