Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в Москве включат отопление

Заммэра Москвы Бирюков: отопление в городе начнут включать 3 октября

close
100%
Depositphotos

Специалисты комплекса городского хозяйства начнут 3 октября подачу тепла в столичные объекты. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха <…> начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Одновременно работники ЖКХ подадут горячую воду в радиаторы жилых домов и офисов, заводов и магазинов.

Заммэра пояснил, что в этот раз пуск тепла в столице стартует значительно позже, благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В 2022 году отопление в соцобъектах начали включать уже в начале сентября.

До этого в Гидрометцентре назвали примерную дату старта отопительного сезона в Москве. С 5 октября начнется существенное похолодание. Температуру воздуха понизит циклон.

Ранее синоптики пообещали во второй декаде октября новую волну бабьего лета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий