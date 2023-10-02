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В Благовещенске задержали китаянку, попытавшуюся провезти слитки золота в своем белье

В Благовещенске на таможне поймали китаянку с вшитыми в белье золотыми слитками

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Umit Bektas/Reuters

В Благовещенске арестовали гражданку КНР арестовали за то, что она пыталась перевезти из России в Китай слитки золота. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на таможне. Во время досмотра 49-летней женщины сотрудники заметили два подозрительных элемента в нижней части тела. После проверки выяснилось, что в белье уроженки Китая вшиты два инородных предмета. Экспертиза показала, что это два драгоценных слитка стоимостью 2,2 миллиона рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы. Сама уроженка КНР утверждает, что получила указание перевезти слитки от неизвестного мужчины.

Ранее на таможне в Уссурийске задержали китайца, который спрятал 470 тысяч рублей в кроссовках.

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