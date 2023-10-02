Россиянам рассказали, в каких сферах выгодно искать подработку осенью

Средние предлагаемые зарплаты в сегменте подработки в России этой осенью больше всего выросли в сфере администрирования — в 1,8 раза и консультирования — в 1,6 раза, они составили 54 729 рублей и 52 469 рублей соответственно. Об этом «Радио 1» рассказали аналитики Авито Работы.

В тройку лидеров по уровню прироста средних предлагаемых зарплат при частичной занятости вошел сегмент IT с увеличением в 1,5 раза и оплатой в 46 947 рублей. Помимо этого, увеличение в 1,4 раза произошло в отрасли логистики (68 319 рублей) и производства (40 125 рублей).

Директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков отметил, что такое увеличение зарплат для потенциальных кандидатов на подработку связано с высоким кадровым дефицитом в России.

«Работодатели таким образом используют возможность восполнить потребность в специалистах, привлекая их в периоды пиковой нагрузки или повышенного потребительского спроса. Общее число вакансий на неполный рабочий день увеличилось в 4,6 раза в третьем квартале 2023 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году»‎, — сказал он.

В третьем квартале 2023 года число вакансий при неполном рабочем дне увеличилось в сфере администрирования (в 2,9 раза), маркетинга, рекламы и PR (в 2,8 раза), а также IT и телекома (в 2,7 раза), автомобильного бизнеса (в 2,5 раза) и продаж (в 2,4 раза).

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины (57%) россиян совмещали работу и учебу с подработкой.

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