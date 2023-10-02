Врач рассказала о пользе сливочного масла для здоровья

В сливочном масле содержится масса полезных веществ, среди которых кальций, калий, фосфор, магний, а также витамины A и D, оно будет особенно полезно при заболеваниях легких. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«В состав сливочного масла входит 70–80% жира, также там содержится лактоза. Его сладкий вкус обусловлен молочным сахаром, который необходим человеку как углеводная часть и дает энергию. <...> Когда, например, человек простудился, в народной медицине очень часто используют мед, масло и горячее молоко, чтобы вылечить заболевания бронхов. Сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант – вещество, которое необходимо для нормальной работы легких», — сказала врач.

Она уточнила, что кальций в его составе помогает обеспечить прочность костей и хорошее свертывание крови. Кроме того, в масле содержится белок казеин, который хорошо усваивается организмом.

По ее словам, в день стоит есть не более 30 г сливочного масла. Мухина советует покупать продукт без соли, потому что он может вызывать отеки.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что вопреки распространенному мнению, сегодняшний маргарин куда полезнее, чем его якобы более здоровый аналог — сливочное масло.

Ранее диетолог рассказал о пользе пальмового масла.