Кинолог объяснил, как выбрать идеального щенка

При выборе щенка важно ориентироваться на его породу, а также учитывать, что идеальных животных не бывает. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Когда ты пытаешься найти для себя идеальную собаку, во-первых, нужно всегда помнить о том, что не бывает идеально послушных от рождения собак. У всех свой характер, породные особенности, бывает, что питомец не слушается, делает вещи, которые не нравятся хозяину. Ориентируйтесь на породные особенности, оценивайте свои возможности, присматривайтесь к щенку, когда выбираете среди множества его собратьев. Только вам решать, какой питомец будет идеальным для вас», — отметил Голубев.

Он посоветовал не переоценивать себя и не брать, например, чрезмерно активную собаку, если хозяин не готов к частым прогулкам и обучению.

«Прекрасный тандем рождается тогда, когда собаковод отлично изучил породу, оценил свои силы и точно знает, для чего ему нужна собака, и только потом приносит в дом щенка», — добавил кинолог.

Специалист также посоветовал присмотреться к конкретному щенку и оценить его состояние здоровья по внешним признакам. В частности, чтобы на его шерсти не было проплешин облысений, высыпаний и шелушений, глаза были выразительными, зубы — в хорошем состоянии. Кроме того, важно посмотреть на его поведение: насколько он игрив, любознателен, резв.

До этого Владимир Голубев посоветовал убрать из квартиры опасные предметы, прежде чем приводить в нее щенка, а также обустроить уютное место собаке, приготовьте игрушки, корм, амуницию, уходовые средства и инструменты.

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