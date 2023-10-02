Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диетолог назвала условие, при котором миндаль становится полезным для фигуры

Диетолог Королева: миндаль полезен для фигуры, если его сначала «оживить»

close
100%
Unsplash

Чтобы миндаль был полезным для поддержания спортивной формы, его необходимо предварительно замачивать на ночь, считает врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева. Это позволяет «оживить» важные компоненты, заявила она в беседе с НСН.

Организму необходимы орехи как источник белка растительного происхождения, минеральных веществ, клетчатки и аминокислот, отметила Королева.

«Однако, чтобы миндаль стал полезным, надо этот продукт сделать живым — предварительно замачивая на ночь, чтобы активизировать ферменты, — отметила диетолог. — При замачивании разрушается фитиновая кислота, а это воришка в составе орехов, который не позволит ни цинку, ни железу, ни кальцию усвоиться. Также мы смываем плесневые грибы, которые всегда живут на поверхности орехов», — рассказала она.

Для получения полезных веществ достаточно в день съедать одну горстку миндаля, добавила Королева. Смешивать его с источником простых углеводов, таких как картофель, — не рекомендуется.

В целом рацион должен включать в себя полноценный белок — мясо, птицу, рыбу и бобовые. Также нужно есть зерновые, салаты, овощи. Рекомендовано примерно четыре-пять приемов пищи до 19.00, отметила диетолог.

«Картошечка не отменяется в рационе — молодой картофель, лучше отварной, но это отдельное блюдо. Мешать жиры из орехов, например, с простыми углеводами нельзя, это бомба», — заключила Королева.

Эксперты ранее заявили, что миндаль понижает «вредный» холестерин и помогает сбросить вес.

Напомним, по мнению ученых, источником высококачественного белка и пищевых волокон могут стать мучные черви. Как показало исследование, употребление в пищу этих насекомых может замедлить набор веса и нормализовать уровень холестерина в крови.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий