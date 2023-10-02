Диетолог назвала условие, при котором миндаль становится полезным для фигуры

Чтобы миндаль был полезным для поддержания спортивной формы, его необходимо предварительно замачивать на ночь, считает врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева. Это позволяет «оживить» важные компоненты, заявила она в беседе с НСН.

Организму необходимы орехи как источник белка растительного происхождения, минеральных веществ, клетчатки и аминокислот, отметила Королева.

«Однако, чтобы миндаль стал полезным, надо этот продукт сделать живым — предварительно замачивая на ночь, чтобы активизировать ферменты, — отметила диетолог. — При замачивании разрушается фитиновая кислота, а это воришка в составе орехов, который не позволит ни цинку, ни железу, ни кальцию усвоиться. Также мы смываем плесневые грибы, которые всегда живут на поверхности орехов», — рассказала она.

Для получения полезных веществ достаточно в день съедать одну горстку миндаля, добавила Королева. Смешивать его с источником простых углеводов, таких как картофель, — не рекомендуется.

В целом рацион должен включать в себя полноценный белок — мясо, птицу, рыбу и бобовые. Также нужно есть зерновые, салаты, овощи. Рекомендовано примерно четыре-пять приемов пищи до 19.00, отметила диетолог.

«Картошечка не отменяется в рационе — молодой картофель, лучше отварной, но это отдельное блюдо. Мешать жиры из орехов, например, с простыми углеводами нельзя, это бомба», — заключила Королева.

Эксперты ранее заявили, что миндаль понижает «вредный» холестерин и помогает сбросить вес.

Напомним, по мнению ученых, источником высококачественного белка и пищевых волокон могут стать мучные черви. Как показало исследование, употребление в пищу этих насекомых может замедлить набор веса и нормализовать уровень холестерина в крови.