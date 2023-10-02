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Россияне смогут вдвое быстрее добираться до юга страны

ТАСС: время в пути по ж/д между Москвой и Адлером может сократиться в 2 раза

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Время следования в пути по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году, возможно, сократится в два раза и будет составлять до 16 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Подробности будущей транспортной связи с югом России приводятся в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

«Сокращено время в пути следования по маршруту Москва — Адлер с 32 часов до 16 часов к 2030 году», — поясняется в тексте проекта.

Также ожидается, что в части грузовых перевозок провозную способность железнодорожной сети в районе Азово-Черноморского бассейна намерены увеличить до 152 млн тонн. Речь также о периоде до 2030 года.

До этого в РЖД заявили о планах протестировать систему биометрии в «Сапсанах». Совместно с Минтрансом и Минцифры РФ холдинг подготовил дорожную карту, в которой прописаны все риски при использовании такой технологии.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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