В Гидрометцентре назвали примерную дату старта отопительного сезона в Москве

К выходным в Москве похолодает достаточно сильно для начала отопительного сезона, считает научный руководитель Гидрометцентра России. Температура воздуха к концу недели будет варьироваться от 0 до +5 градусов, сообщил он в эфире НСН.

4 октября воздух прогреется до 15-20 градусов, что на пять градусов выше нормы. При этом будет более облачно, чем в сентябре, местами будут идти дожди.

С 5 октября начнется существенное похолодание, которое приблизит Москву к началу отопительного сезона. Температура воздуха понизится из-за прихода холодного циклона.

В четверг и пятницу будет относительно тепло, температура будет около 10-12 градусов, а в субботу столица окажется в центре циклона.

«Будет значительное понижение температуры в выходные дни, температурный фон ночью — от 0 до 5 градусов, днем от 5 до 10, — отметил Вильфанд. — Отопительный период начинается, когда пять дней среднесуточная температура опускается ниже восьми градусов, в выходные уже будет ниже».

Напомним, синоптики обещают, что во второй декаде октября в Московской области начнется вторая волна бабьего лета. При этом, по прогнозу, продлится оно всего пару дней, а затем снова похолодает.