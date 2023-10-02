В Ульяновске возник сбой в системе энергоснабжения

Нештатная ситуация с энергоснабжением возникла в понедельник, 2 октября, на территории Заволжского района Ульяновска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Город Ульяновск».

«В 9.52 (8.52 мск) зафиксирована просадка в сети 110 кВ. Без напряжения сейчас Нижняя терраса, Верхняя терраса и часть Нового города», — говорится в публикации.

В издании уточнили, что, вероятно, аварийная ситуация случилась на ТЭЦ-2.

При этом отсутствие напряжения стало причиной остановки троллейбусов. Также была временно прекращена работа объектов водоснабжения.

Сейчас специалисты УльГЭС занимаются доставкой электрических генераторов мощностью 200 кВт в Центральной городскую клиническую больницу.

Помимо того, оперативные службы помогают запустить генератор в роддоме на проспекте врача Сурова.

До этого в районе Тулы без света остались около 5 тыс. человек. При этом местные жители сообщали о хлопке перед отключением света.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.