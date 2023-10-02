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В аэропортах Москвы наблюдаются задержки и отмены рейсов

«Яндекс Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 31 рейс

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Shutterstock

В трех столичных аэропортах в понедельник, 2 октября, произошла отмена и задержка 31 рейса. Об этом следует из данных сервиса Яндекс Расписания.

Согласно информации портала, больше всего рейсов задержано в московском аэропорту Домодедово — там изменения затронули 10 рейсов.

В воздушной гавани Внуково шесть вылетов задержали, семь отменили.

Также в авиаузле Шереметьево задерживается семь вылетов, один авиарейс был отменен.

В подмосковном Жуковском изменений в отправке самолетов не наблюдается. Причина изменений в расписании аэропортов города неизвестна.

До этого Минтранс подчеркивал, что истечение лицензий части самолетов не повлияет на рейсы из РФ за рубеж. Подчеркивалось, что ликвидация ирландским судом компаний GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company никак не повлияет на ситуацию.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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