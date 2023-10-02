В регионах России наблюдается дефицит вакцины для детей от полиомиелита

В некоторых российских регионах наблюдается нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита после прекращения поставок западных компаний. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что после прекращения поставок западных компаний в страны осталась одна инактивированная вакцина «Полиоваксин», выпускаемая «Нанолеком» совместно с Центром имени Чумакова. При этом производитель не сразу смог заключить контракты на этот препарат из-за особенностей законодательства по госзакупкам.

Согласно приведенным в статье данным Headway Company, в январе—сентябре не состоялось 71,55% всех объявленных гостендеров на закупку таких препаратов. В то же время год назад показатель был почти вдвое ниже, 43,63%.

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова назвала возможной причиной дефицита проведенную в начале 2023 года внеочередную дополнительную вакцинацию детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, а также переход на новый препарат, который смог выйти на рынок в апреле 2023 года.

Производитель («Нанолек») пояснил, что регулярно подавал заявки на государственные тендеры, однако заключить госконтракт на 825 млн рублей в рамках национального календаря прививок у них получилось только в июне 2023 года, с третьей попытки. Предприятие связывает это с особенностями законодательства при госзакупках недавно зарегистрированных препаратов.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил об отсутствии дефицита вакцин от кори в России.

Ранее сообщалось, что большинство ветеринарных клиник в России (более 93%) испытывают недостаток в вакцинах и препаратах.