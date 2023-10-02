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Депутата лишили полномочий в Приморье из-за присвоения почетного звания родственнику

В Приморье депутата лишили полномочий из-за присвоения звания родственнику

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Депутата лишили полномочий в Приморье из-за присвоения почетного звания родственнику, передает РИА Новости.

Депутат в апреле 2023 года участвовал в голосовании о присуждении звания «Почетный житель Дальнереченского городского округа» своему близкому родственнику, после чего ему вынесли предупреждение.

Незаконное решение думы о присвоении почетного звания родственнику депутата отменено, так же как и полномочия самого депутата.

Ранее депутат муниципального образования «Ржевка» Игорь Губайдулин решением Красногвардейского суда Петербурга был заключен под стражу из-за интимной переписки с ребенком.

По данным следствия, параллельно работающий тренером Губайдулин вступил в интимную переписку со своим 12-летним подопечным. Родители случайно узнали об этом, когда увидели переписку ребенка с 63-летним мужчиной.

Тренер высылал несовершеннолетнему фотографии эротического содержания. Позднее мальчик рассказал, что Губайдулин домогался его во время пребывания в спортивном лагере. В телефоне мужчины также обнаружили фотографию обнаженного молодого человека, не достигшего 18 лет.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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