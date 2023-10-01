Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Тюменской области

Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Тобольске

close
100%
«SHOT» ' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Тобольске Тюменской области, сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел на улице Ремезова в квартире на пятом этаже. После осмотра и оказания помощи трех пациентов доставили в больницу, их осматривают врачи.

Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме, из-за чего начался крупный пожар.

Вечером 14 сентября в Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме, в результате чего здание загорелось. ЧП произошло в поселке Семендер, который является частью дагестанской столицы. Дом расположен на улице Елизарова.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану заявляли, что сотрудники ведомства смогли эвакуировать 70 жильцов горящего дома. Позже сообщалось, что пожарные сумели локализовать возгорание в жилом доме в Махачкале на площади 600 квадратных метров.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий