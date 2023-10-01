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Очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке

Очевидица взрыва газа в Тобольске рассказала, что пожар охватил несколько балконов

Диана, очевидица взрыва газа в пятиэтажном доме в Тобольске, рассказала «Газете.Ru», что после взрыва в доме начался пожар – сначала горела одна квартира, позже огнем охватило крышу и несколько балконов. По ее словам, взрыв газа был настолько сильным, что в доме напротив задрожали окна.

«Сначала произошел взрыв, слышно было как падает стекло, потом на улице начали кричать, чтоб все вышли из дома. Я выглянула в окно, горела только одна квартира, паники особой не было, потому что, наверное, никто не понял, что произошло. Пожарные и скорая приехали в течение минут десяти. Начали тушить, огонь перешел на крышу, и она очень быстро начала разгораться, пока тушили, еще пару балконов охватило огнем. — думаю, все-таки кто-то пострадал. Пока стояли, девушка шла с переноской и плакала сильно, думаю, это одна из жильцов. Взрыв достаточно сильным был, окна очень сильно задрожали, я напротив этого подъезда живу», — сказала она.

Вечером 1 октября Telegram-канал Shot сообщил о взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Ремезова в городе Тобольск. По данным канала, газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже. По данным местных властей, в результате инцидента пострадали три человека, из дома эвакуировали свыше 300 жильцов. ГУ МЧС по региону сообщило, что пожар был локализован, его площадь составила 800 кв. метров.

Ранее в Красноярске загорелась жилая пятиэтажка.

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