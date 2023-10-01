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Кинолог объяснил опасность резкого неприятного запаха от собаки

Кинолог Голубев: резкий запах от собак может означать проблемы со здоровьем

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Shutterstock

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что неприятный резкий запах от собак могут сигнализировать о проблемах со здоровьем у питомца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть, конечно, определенные породы, которым присущ сильный запах. Это происходит из-за того, что кожные железы выделяют больше пахучего секрета. Но если запах от собаки усиливается и становится неприятным, то здесь нужно обратить внимание на состояние здоровья питомца», — сказал специалист.

При этом кинолог отметил, что здоровые собаки не источают резкие запахи.

Ранее американские ученые из Университета Пердью в штате Индиана разобрали самые распространенные стереотипы о поведении домашних кошек, которые вредят как питомцам, так и их хозяевам. Несмотря на популярность кошек в качестве компаньонов, заблуждения относительно поведения этих животных достаточно распространены. Ожидания людей в отношении кошек и способность интерпретировать их повадки находятся под влиянием стойких мифов, которые часто изображают кошек как «не требующих особого ухода и самодостаточных» животных, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что веганская диета смогла улучшить здоровье кошек.

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