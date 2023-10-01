Кинолог объяснил опасность резкого неприятного запаха от собаки

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что неприятный резкий запах от собак могут сигнализировать о проблемах со здоровьем у питомца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть, конечно, определенные породы, которым присущ сильный запах. Это происходит из-за того, что кожные железы выделяют больше пахучего секрета. Но если запах от собаки усиливается и становится неприятным, то здесь нужно обратить внимание на состояние здоровья питомца», — сказал специалист.

При этом кинолог отметил, что здоровые собаки не источают резкие запахи.

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