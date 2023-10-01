Вступило в силу кратное увеличение штрафов за неявку в военкомат

С 1 октября штраф за неявку в военкомат по повестке вырос до 30 тысяч рублей, но до этого он составлял 500-3000 рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что изменения коснутся военнообязанных, которые не явились по повестке без уважительной причины.

Ранее сообщалось, что осенний призыв на военную службу в текущем году пройдет по прежним правилам: призывники получат повестки в бумажной форме, но штраф за неявку в военный комиссариат без уважительной причины с октября будет повышен. Парламентарий уточнил, что электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить призывникам только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

До этого сообщалось, что в России будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан. Ставить россиян на воинский учет и снимать с него теперь будут без личной явки в военкомат. Военнообязанные смогут вносить изменения в сведения реестра о себе через «Госуслуги». Подробнее — в материале «Газете.Ru».

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.