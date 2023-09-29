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В Москве водитель на Mercedes врезался в пешеходов

В Москве во время аварии на Большой Никитской улице пострадали пять человек

В Москве на Большой Никитской улице произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает МВД Медиа.

Водитель машины марки Mercedes выехал на тротуар, после чего врезался в пешеходов. По предварительной информации, пострадали пять человек. Все они получили травмы различной степени тяжести. Подробности об их состоянии не уточняются.

«Им оказывается медицинская помощь», — сообщается в публикации.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве произошло ДТП около ТЦ «Калейдоскоп», где столкнулись четыре легковых машины и две маршрутки.

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