В Москве водитель на Mercedes врезался в пешеходов

В Москве на Большой Никитской улице произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает МВД Медиа.

Водитель машины марки Mercedes выехал на тротуар, после чего врезался в пешеходов. По предварительной информации, пострадали пять человек. Все они получили травмы различной степени тяжести. Подробности об их состоянии не уточняются.

«Им оказывается медицинская помощь», — сообщается в публикации.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве произошло ДТП около ТЦ «Калейдоскоп», где столкнулись четыре легковых машины и две маршрутки.