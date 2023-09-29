Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития Кима

Председатель российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима. Об этом сообщает ТАСС.

«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в сообщении.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Законопроект впервые направлен полностью в электронном виде. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

Согласно проекту бюджета, доходы прогнозируются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы ожидаются в 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году. 4,4 трлн рублей планируется направить на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения, еще около 1,6 трлн рублей — на выплату маткапитала.

Ранее в России объяснили резкий рост доходов и расходов бюджета на три года.