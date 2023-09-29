Мужчина в Эстонии получил штраф в €500 за наклейки «Я – русский»

В Эстонии мужчину, призывавшего использовать наклейки для автомобилей «Я — русский», оштрафовали на €500. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пыхьяской префектуры полиции.

В сентябре в соцсетях начали распространять фото черного BMW, который ездил по улицам Таллина с наклейками «Я — русский» и «Отряд по борьбе с нацизмом». Местные жители призвали полицию депортировать хозяина автомобиля из страны.

Позже водитель BMW с наклейками начал распространять призывы к использованию подобных надписей на автомобилях. В результате на дорогах Таллина появилось множество машин с такими стикерами.

«Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки «Я — русский», «Отдел по борьбе с нацизмом», «Сила в правде» и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму €500 за разжигание ненависти», — сказано в заявлении Пыхьяской префектуры.

Эстонские правоохранительные органы отметили, что в случае продолжения такой деятельности мужчину могут привлечь к уголовной ответственности. Такие наклейки, по мнению полиции, якобы носят провокационный характер и направлены на раскол общества.

Ранее в Латвии воспитатели детсада заставляли маленькую девочку приседать за русские слова.