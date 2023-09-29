Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина в Эстонии получил штраф в €500 за наклейки «Я – русский»

В Эстонии мужчину оштрафовали на €500 за наклейки «Я – русский»

close
100%
AliExpress

В Эстонии мужчину, призывавшего использовать наклейки для автомобилей «Я — русский», оштрафовали на €500. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пыхьяской префектуры полиции.

В сентябре в соцсетях начали распространять фото черного BMW, который ездил по улицам Таллина с наклейками «Я — русский» и «Отряд по борьбе с нацизмом». Местные жители призвали полицию депортировать хозяина автомобиля из страны.

Позже водитель BMW с наклейками начал распространять призывы к использованию подобных надписей на автомобилях. В результате на дорогах Таллина появилось множество машин с такими стикерами.

«Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки «Я — русский», «Отдел по борьбе с нацизмом», «Сила в правде» и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму €500 за разжигание ненависти», — сказано в заявлении Пыхьяской префектуры.

Эстонские правоохранительные органы отметили, что в случае продолжения такой деятельности мужчину могут привлечь к уголовной ответственности. Такие наклейки, по мнению полиции, якобы носят провокационный характер и направлены на раскол общества.

Ранее в Латвии воспитатели детсада заставляли маленькую девочку приседать за русские слова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях