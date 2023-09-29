Стали известны симптомы, предшествующие развитию агрессивного рака

Ученые из University of Oxford и University of Surrey по результатам исследований выявили симптомы, которые появляются за два года до развития агрессивного рака. Об этом сообщает Planet Today со ссылкой на Pronews.

По результатам исследования, в ходе которого ученые изучили данные более 40 тысяч человек, примерно за два года до выявления рака пациенты часто отмечают резкую потерю в весе и не связанное с диабетом повышение сахара в крови. Эти предшествующие симптомы особенно характерны для онкологических заболеваний поджелудочной железы.

По информации издания, рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных видов заболевания. На пятилетней дистанции выживаемость пациентов, у которых его диагностировали, составляет около 5%.

Ранее ученые изобрели датчик, который определяет диабет по составу слюны.