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Стало известно, какой сухофрукт замедляет старение

Врач Соломатина: темный изюм может замедлить старение

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Темный изюм может замедлить старение благодаря тому, что в нем содержится много антиоксидантов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Потому что сам виноград богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», — сказала врач.

Помимо этого, по ее словам, в изюме содержится калий, необходимый для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма, а также магний.

«Магний понижает давление, улучшает состояние костей, успокаивает. Он расслабляет и гладкую маскулатуру, способствует нормальной работе кишечника», — уточнила Соломатина.

Однако диетолог не советует есть изюм людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, потому что в нем много сахара.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что зеленая гречка может помочь укрепить сосуды, снизить сахар в крови и замедлить процессы старения.

Ранее был назван главный фактор здорового старения.

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