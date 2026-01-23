В России начали масштабную проверку средств от гололеда

Роскачество начало масштабное исследование противогололедных средств, которые продаются в рознице. Для проверки отобрали 20 брендов с разным составом. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

В Роскачестве уточнили, что в исследование вошли реагенты на основе хлоридов натрия, кальция и магния, а также их комбинированные варианты. Продукция представлена брендами из разных регионов страны.

Поводом для проверки стали обильные снегопады этой зимой, во время которых такие средства активно применяются для борьбы с гололедом. Кроме того, реагенты из розничной продажи нередко используют за пределами городов, в том числе на дачных участках.

Эксперты намерены оценить не только эффективность средств — температурный диапазон работы и способность плавить лед, — но и их безопасность. В частности, специалисты проверят, насколько реагенты агрессивны по отношению к дорожному покрытию и металлам, а также изучат их возможное влияние на обувь и лапы домашних животных.

По итогам испытаний Роскачество планирует составить рейтинг противогололедных средств, который поможет потребителям выбрать оптимальный вариант с точки зрения эффективности и минимального вреда для окружающей среды, инфраструктуры и здоровья. Результаты исследования обещают опубликовать в ближайшее время на официальном сайте организации.

Ранее Роскачество проверило светодиодные лампы 20 брендов и не нашло ни одного идеального продукта.