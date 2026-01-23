Вэнс считает справедливым участие США в разделе ресурсов Гренландии

Вэнс: США должны участвовать в разделе ресурсов Гренландии, так как защищают ее

США должны участвовать в разделе ресурсов Гренландии, потому что обеспечивают негласную защиту этого острова. Об этом заявил вице-премьер США Ди Джей Вэнс в интервью каналу Newsmax.

«Мы хотим разделить богатство этого прекрасного острова, где много полезных ископаемых и ресурсов, которые мы, по сути, защищаем», — сказал политик.

Вэнс также назвал критику действий американской администрации со стороны европейских лидеров «политическим позерством».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

