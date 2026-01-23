Ушаков оценил готовность российской группы к переговорам в ОАЭ

Переговорную группу России в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков по итогам переговоров делегаций США и РФ в Кремле, передает РИА Новости.

В делегацию вошли разные представители руководства Министерства обороны РФ, уточнил Ушаков. По его словам, 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В ближайшие часы представители РФ вылетят в ОАЭ.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией завершились в ночь на 23 января. Как сообщал Кремль, переговоры продлилась более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате, без заявлений для прессы и без итоговых документов.

По итогам встречи Ушаков, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». Стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

