В Кремле высказались относительно достижения целей СВО на поле боя

Ушаков: Россия продолжит добиваться целей на поле боя, пока нет договоренностей
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия продолжит добиваться целей СВО на поле боя, пока нет договоренностей об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина с посланником американского лидера Стивом Уиткоффом, сообщает ТАСС.

Он вновь подчеркнул, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта политико-дипломатическими методами.

«Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — заявил Ушаков.

Состоявшиеся ночью переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев назвал важными переговоры с делегацией США в Кремле.

