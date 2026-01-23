Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В России опровергли сообщения о резком росте спроса на квартиры в Заполярье

Аналитик Попов: всплеска числа сделок по покупке квартир в Заполярье в 2026 году нет
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Всплеска числа сделок по покупке квартир в северных городах в 2026 году не фиксируется, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Попов сказал, что часть формулировок из публикаций про «переезд молодых ученых» и «музыкантов» в Заполярье подтвердить не может.

«В Воркуте действительно встречаются единичные объявления по 3 тыс. рублей за «квадрат», но, по его оценке, около 99% сделок проходят по «обычным», хотя и низким ценам — на уровне 30–35 тыс. рублей за квадратный метр. По Мурманску и Новому Уренгою приведенные в обсуждаемом материале «цены от…» выглядят заниженными, поскольку такую формулировку можно подогнать почти под что угодно», — отметил Попов.

В качестве ориентира он указал, что средние цены метра на вторичном рынке в Мурманске и Новом Уренгое заметно выше: на ЦИАН они составляют около 107,5 тыс. рублей и 170,6 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.

Попов добавил, что резкого роста показателей 2025 года по отношению к 2024-му также нет. В среднем по крупному российскому городу, по его словам, проходит около 15 сделок в год на 1000 жителей. Для сравнения, в Мурманске этот показатель составляет 11 сделок, в Новом Уренгое — 8, а в Воркуте — 18, но там есть сомнения в точности текущей численности населения.

Baza написала, что молодежь начала скупать жилье в Заполярье «по цене айфонов»: цены могут начинаться от 100 тыс. рублей, а в отдельных объявлениях — от 3 тыс. рублей за квадратный метр. В числе самых популярных городов канал называет Воркуту, Мурманск и Новый Уренгой, объясняя интерес низкими ценами и возможностью работать удаленно.

По версии Baza, в Воркуте двушку 40–60 кв. м можно найти от 200 тыс. рублей при аренде 9–30 тыс. в месяц; в Мурманске двушки стоят от 3 млн, однушки — около 1,5 млн, а посуточная аренда якобы выросла вдвое за полтора года. Новый Уренгой авторы называют самым дорогим: аренда однушки — около 40 тыс. рублей, покупка — от 4 млн, а спрос связывают с субсидиями и программами поддержки.

Ранее россиян предупредили о подорожании квартир в 2026 году. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681949_rnd_8",
    "video_id": "record::18a77908-2a78-4464-9191-1560355aa0df"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+