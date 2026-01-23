В России опровергли сообщения о резком росте спроса на квартиры в Заполярье

Аналитик Попов: всплеска числа сделок по покупке квартир в Заполярье в 2026 году нет

Всплеска числа сделок по покупке квартир в северных городах в 2026 году не фиксируется, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Попов сказал, что часть формулировок из публикаций про «переезд молодых ученых» и «музыкантов» в Заполярье подтвердить не может.

«В Воркуте действительно встречаются единичные объявления по 3 тыс. рублей за «квадрат», но, по его оценке, около 99% сделок проходят по «обычным», хотя и низким ценам — на уровне 30–35 тыс. рублей за квадратный метр. По Мурманску и Новому Уренгою приведенные в обсуждаемом материале «цены от…» выглядят заниженными, поскольку такую формулировку можно подогнать почти под что угодно», — отметил Попов.

В качестве ориентира он указал, что средние цены метра на вторичном рынке в Мурманске и Новом Уренгое заметно выше: на ЦИАН они составляют около 107,5 тыс. рублей и 170,6 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.

Попов добавил, что резкого роста показателей 2025 года по отношению к 2024-му также нет. В среднем по крупному российскому городу, по его словам, проходит около 15 сделок в год на 1000 жителей. Для сравнения, в Мурманске этот показатель составляет 11 сделок, в Новом Уренгое — 8, а в Воркуте — 18, но там есть сомнения в точности текущей численности населения.

Baza написала, что молодежь начала скупать жилье в Заполярье «по цене айфонов»: цены могут начинаться от 100 тыс. рублей, а в отдельных объявлениях — от 3 тыс. рублей за квадратный метр. В числе самых популярных городов канал называет Воркуту, Мурманск и Новый Уренгой, объясняя интерес низкими ценами и возможностью работать удаленно.

По версии Baza, в Воркуте двушку 40–60 кв. м можно найти от 200 тыс. рублей при аренде 9–30 тыс. в месяц; в Мурманске двушки стоят от 3 млн, однушки — около 1,5 млн, а посуточная аренда якобы выросла вдвое за полтора года. Новый Уренгой авторы называют самым дорогим: аренда однушки — около 40 тыс. рублей, покупка — от 4 млн, а спрос связывают с субсидиями и программами поддержки.

