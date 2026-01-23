США вышли из ВОЗ, не выплатив около $260 млн

Bloomberg: США покинули ВОЗ, не выплатив организации долг в размере $260 млн

Соединенные Штаты вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив порядка $260 млн долга. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Всемирная ассамблея здравоохранения намерена обсудить правовые возможности решения этой проблемы в мае.

20 января 2025 года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Глава государства обвинил организацию в том, что она требует от США «несправедливо обременительных выплат».

Как пишет Bloomberg, Вашингтон прекратил финансирование организации и участие в связанных с ней рабочих группах, а также отозвал своих представителей.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 193 государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее стало известно, что США и Аргентина обсуждают альтернативу ВОЗ.