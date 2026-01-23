Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Ночью над регионами России сбили 12 беспилотников

Минобороны сообщило о перехвате 12 БПЛА за ночь над пятью регионами России
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск 22 января до 7:00 мск 23 января. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — семь аппаратов. Еще два беспилотника уничтожили над Воронежской областью. По одному БПЛА средства ПВО перехватили над территориями Брянской, Пензенской и Астраханской областей.

Этой ночью Telegram-канал SHOT сообщал, что средства ПВО отражали атаку Вооруженных сил Украины в Пензе. Местные жители заявляли о возгорании и дыме в одном из районов города. В Пензенской области ввели беспилотную опасность.

В итоге после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтебазе в Пензе произошел пожар. Глава региона Олег Мельниченко уточнил, что возгорание произошло около 4:00 мск. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее российские силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за семь часов в четырех регионах.
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+