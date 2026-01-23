Ночью над регионами России сбили 12 беспилотников

Минобороны сообщило о перехвате 12 БПЛА за ночь над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск 22 января до 7:00 мск 23 января. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — семь аппаратов. Еще два беспилотника уничтожили над Воронежской областью. По одному БПЛА средства ПВО перехватили над территориями Брянской, Пензенской и Астраханской областей.

Этой ночью Telegram-канал SHOT сообщал, что средства ПВО отражали атаку Вооруженных сил Украины в Пензе. Местные жители заявляли о возгорании и дыме в одном из районов города. В Пензенской области ввели беспилотную опасность.

В итоге после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтебазе в Пензе произошел пожар. Глава региона Олег Мельниченко уточнил, что возгорание произошло около 4:00 мск. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее российские силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за семь часов в четырех регионах.