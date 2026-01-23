Размер шрифта
В Госдуме предложили поднять стипендии студентам до прожиточного минимума

Депутат Миронов: студенческие стипендии хотят увеличить до 18,9 тыс. рублей
Владимир Песня/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект о повышении стипендий для студентов очной формы обучения до уровня прожиточного минимума на душу населения в России, который сейчас превышает 18 900 рублей в месяц. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента. Автором инициативы выступил лидер партии и глава фракции Сергей Миронов. Законопроект предполагает установление на федеральном уровне минимального размера государственной академической стипендии для студентов-бюджетников не ниже величины прожиточного минимума, установленной в стране на текущий год.

Миронов пояснил, что такое решение должно сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки студентов. По его оценке, значительная часть учащихся вынуждена совмещать учебу с работой, поскольку заработок для многих становится приоритетом, что негативно отражается на качестве образования и уровне подготовки к сессиям.

Кроме того, автор инициативы считает необходимым закрепить в законодательстве механизм ежегодной индексации студенческих стипендий, чтобы их размер не обесценивался со временем.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили повысить надбавки к пенсиям до уровня МРОТ.

