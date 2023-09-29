На Урале из плена освободили женщину, которую партнер запер на полгода вместе с ребенком

В Магнитогорске мужчина рисовал на стенах лифта фекалиями и держал в плену мать с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал »Челябинск с огоньком».

По предварительным данным, местный житель на полгода запер свою партнершу и ее ребенка в квартире на последнем этаже многоэтажки. Все это время они находились без связи.

До этого жильцы дома уже обращали внимание на странное поведение гражданина, так, например, он был замечен за вандализмом. Мужчина рисовал маркером на дверях подъездов и пачкал стены лифта фекалиями. Однако лишь недавно выяснилось, что неадекват избил свою сожительницу и взял ее в заложники с ребенком.

Для освобождения пострадавших на место вызвали спасателей, которые помогли им выбраться через окно. Где сейчас находится злоумышленник, не уточняется.

Ранее под Кемеровом мужчина с шизофренией держал в плену отца и брата, заперев их в подвале дома.