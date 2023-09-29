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В приморском Артеме мужчина загорелся при попытке поджечь военкомат

В Артеме мужчина попытался поджечь военкомат и загорелся

Мужчина попытался поджечь военкомат в приморском городе Артем и загорелся сам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на улице Фрунзе в ночь на 28 сентября. Мужчина перелез через забор и бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата.

Первая бутылка отскочила и упала рядом со злоумышленником, а вторая, также отскочив, попала прямо в мужчину — он загорелся и убежал с места происшествия. Данных о нанесенном зданию ущербе не поступало.

Следователи смогли найти поджигателя и его сообщника — ими оказались двое россиян в возрасте 50 и 31 года, сообщает Baza. Оба преступника дали признательные показания.

Ранее в Петербурге человек в черном попытался поджечь военкомат и сбежал.

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