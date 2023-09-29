В Приамурье подросток ворвался в чужой дом с муляжом пистолета и похитил у хозяев телефон

Имеющий судимости подросток ворвался в чужой дом и напал на хозяев ради мобильного телефона. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Амурской области.

По данным следствия, разбойное нападение в селе Украинка Серышевского муниципального округа совершил 17-летний юноша. 10 сентября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в чужой жилой дом, в котором проживали братья 37 и 38 лет.

Несовершеннолетний стал угрожать хозяевам имитацией пистолета, а затем стал бить пострадавших муляжом и руками. В итоге он отобрал у одного из братьев телефон и скрылся с места преступления.

Вскоре его задержали. Тогда же выяснилось, что подозреваемый в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия, уже был судим за кражу и угон автотранспорта. Его поместили под стражу.

Ранее мужчина получил 15 лет тюрьмы за хулиганское нападение на гостей отеля под наркотиками.