В украинском Николаеве поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаеве на юге Украины, заявил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«29 сентября, около 4:13 (совпадает с мск) город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города», — сообщил Ким.

По его словам, впоследствии произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировали в 6:45.

10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, российские ВС начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. В СК РФ заявили, что за организацией теракта в октябре прошлого года стояли украинские спецслужбы. Позднее в Киеве признали это. На Украине каждый день объявляется воздушная тревога.

Так, 29 сентября воздушная тревога дважды объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Украинский телеканал ТСН писал о ночных взрывах в Николаевской и Сумской областях.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.