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В Минздраве рассказали, до какого срока надо успеть вакцинироваться от гриппа

Мурашко посоветовал россиянам вакцинироваться от гриппа до середины октября

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Global Look Press

Россиянам стоит вакцинироваться от гриппа в ближайшие две недели. Такую рекомендацию дал руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Обычно иммунитет после вакцинации формируется в течение 4 недель, так что [для вакцинации] еще неделя-две», — отметил Мурашко.

Он отметил, что отечественные вакцины от гриппа с обновленным антигенным составом уже есть во всех субъектах страны, и подчеркнул, что препараты безопасны и эффективны.

Пациентам с хроническими заболеваниями, Мурашко порекомендовал кроме прививки от гриппа провести вакцинацию от пневмококковой инфекции.

Ранее в Минздраве оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России.

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