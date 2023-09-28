В Минздраве рассказали, до какого срока надо успеть вакцинироваться от гриппа

Россиянам стоит вакцинироваться от гриппа в ближайшие две недели. Такую рекомендацию дал руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Обычно иммунитет после вакцинации формируется в течение 4 недель, так что [для вакцинации] еще неделя-две», — отметил Мурашко.

Он отметил, что отечественные вакцины от гриппа с обновленным антигенным составом уже есть во всех субъектах страны, и подчеркнул, что препараты безопасны и эффективны.

Пациентам с хроническими заболеваниями, Мурашко порекомендовал кроме прививки от гриппа провести вакцинацию от пневмококковой инфекции.

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