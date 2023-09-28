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Кадыров раскрыл детали оставшегося за кадром разговора с Путиным

Кадыров: Путин поддержал строительство мечети в московском Бутово

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Пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в московском районе Южное Бутово построят мечеть. Проект поддержал российский президент Владимир Путин во время переговоров с главой Чечни.

В публикации говорится, что религиозное сооружение возведут на улице, названной в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

«Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих», — написал Кадыров.

По его информации, в столице живут свыше 3 млн мусульман, поэтому нужно строить новые молитвенные сооружения.

«Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице», — пояснил глава региона.

Чеченский лидер также выразил благодарность Путину за решение о постройке мечети.

До этого Кадыров призвал мусульманские страны остановить «прислужников сатаны».

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