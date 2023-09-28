Житель Казани 13 лет насиловал малолетних девочек и снимал с ними видео

В Татарстане будут судить мужчину, который насиловал малолетних родственниц и снимал порно-видео с ними. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

С заявлением в полицию обратилась мать оной из пострадавших девочек, она рассказала, что ее дочь подверглась сексуальному насилию со стороны взрослого родственника.

41-летнего жителя Казани задержали, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с 2009 по 2022 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девочек, которые приходились ему родственницами, самой младшей из них было три года.

При обыске в его квартире были обнаружены и изъяты видеоролики — казанец снимал свои преступления на камеру. От его действий пострадали как минимум четыре девочки. Материалы дела переданы в суд.

Ранее житель Иркутска шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.