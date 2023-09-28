Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Казани 13 лет насиловал малолетних девочек и снимал с ними видео

В Казани перед судом предстанет мужчина 13 лет насиловавший девочек

close
100%
Depositphotos

В Татарстане будут судить мужчину, который насиловал малолетних родственниц и снимал порно-видео с ними. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

С заявлением в полицию обратилась мать оной из пострадавших девочек, она рассказала, что ее дочь подверглась сексуальному насилию со стороны взрослого родственника.

41-летнего жителя Казани задержали, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с 2009 по 2022 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девочек, которые приходились ему родственницами, самой младшей из них было три года.

При обыске в его квартире были обнаружены и изъяты видеоролики — казанец снимал свои преступления на камеру. От его действий пострадали как минимум четыре девочки. Материалы дела переданы в суд.

Ранее житель Иркутска шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях