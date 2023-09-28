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День воссоединения новых регионов с РФ будет праздноваться 30 сентября

Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) , Запорожской и Херсонской областей с Россией 30 сентября. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что данное событие базируется на исторической схожести народов, живущих на территориях этих регионов и является итогом волеизъявления миллионов людей, реализации ими определения своего политического статуса и осуществления своего экономического и социального развития.

Именно в этот день год назад Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей соглашения о включении новых территорий в состав Российской Федерации.

Нововведение вступает в силу со дня официальной публикации, то есть с 28 сентября.

До этого исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщала, что в сентябре 2022 года прошли референдумы, на которых жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей выбрали для себя и своих детей настоящее и будущее в России, в том числе воспользовавшись правом на самоопределение, гарантированным международными договорами.

Ранее Лавров рассказал о работе Путина по новым регионам РФ.

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