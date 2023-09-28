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Пенсионер, собиравшийся отдохнуть в Стамбуле, застрял в аэропорту Минска на два месяца

Россиянин, улетавший из РФ в Турцию, около двух месяцев живет в аэропорту Минска

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Россиянин поселился в минском аэропорту в ожидании пенсии из-за невозможности доплатить за сверхнормативный багаж. Об этом сообщает Тourdom.ru.

Собиравшийся в Стамбул 50-летний мужчина прилетел в Республику Беларусь транзитом из Шереметьево. Однако в Минске ему указали на превышение нормы перевозки багажа и попросили оплатить сверхлимит.

Россиянин принял решение ждать перевода пенсии на карту и добраться до пункта назначения, возвращение на родину он, по всей видимости, не рассматривал в качестве возможной опции.

Как отмечается, с ночлегом ему все это время помогают работники самого аэропорта и расположенной внутри церковной лавки. Они также покупают ему еду и поддерживают с ним доверительное общение.

По словам некоторых, мужчина ведет себя спокойно и вежливо, однако иногда он произвольно двигает руками, а в разговорах ссылается на «не совсем обычные события». Сотрудники милиции нашли родственников гостя минского аэропорта, а те уточнили, что мужчина уже не в первый раз остается на долгое время в чужом аэропорту. В итоге близкие согласились купить ему обратный билет.

Тем не менее путешественник продолжил ждать перевода пенсионных выплат и не смог объяснить, почему решил не ставить в известность своих родных.

Ранее россиянин опоздал на самолет и две недели жил в аэропорту Пхукета.

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