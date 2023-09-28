На этой неделе Москва установит новый температурный рекорд

В Московском регионе бабье лето близится к завершению – окончательно оно закончится с наступлением октября. Однако в ближайшие дни столица может установить новый температурный рекорд по теплу, сообщил в беседе с телеканалом «360» метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Еще минимум три дня москвичей будет радовать теплая погода. Так, сегодня воздух прогреется до 19-24 градусов – такая температура ближе к нормам июня и августа, отметил Тишковец.

При этом пик бабьего лета ожидается завтра днем – воздух в пятницу прогреется до 20-25 градусов выше нуля. «Это претензия на рекорд 123-летней давности, когда в Москве было +23,3 градуса в 1900 году», – отметил эксперт.

В субботу станет чуть прохладнее – температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов ночью и от +19 до +24 градусов днем.

С 1 октября в Москву «прорвется» холодный фронт североатлантического циклона. Ожидаются ливни, днем похолодает до 13-18 градусов.

Напомним, синоптики обещают, что в октябре в Москву придет третье бабье лето. По прогнозу, тепла стоит ожидать во второй декаде месяца.