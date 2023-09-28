Воры унесли из дома главы Южного Бутово пистолет и деньги

В Москве неизвестные попали в дом главы Южного Бутово и украли содержимое сейфа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в поселении Рязановское в Новой Москве. Глава муниципального округа утром уехал в Аппарат совета депутатов, где пробыл некоторое время и уже к 15:00 вернулся домой.

Выяснилось, что окно на первом этаже деформировано. Наиболее вероятно, для того, чтобы отжать его, злоумышленники использовали монтировку. Помимо этого, неизвестные устроили беспорядок в комнатах и вскрыли сейф. По словам самого представителя власти, внутри были наличные и травматический пистолет.

На данный момент правоохранители устанавливают точную сумму ущерба и ищут подозреваемых.

Ранее житель Челябинска украл радиоактивные отходы и хранил их у себя дома.