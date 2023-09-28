Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии суд обязал россиянина вернуть детей матери в Россию

Верховный суд Финляндии отказал россиянину в возвращении детей матери в Россию

close
100%
Victor Lisitsyn

Верховный суд в Финляндии не разрешил россиянину оставить в стране двух детей, которые были незаконно вывезены из России. Об этом сообщает издание Helsingin sanomat.

Сообщается, что Апелляционный суд Финляндии отклонил требование матери вернуть двух детей. При этом отец отметил, что его позиция связана с «военной подготовкой», которую его дети получают в России. Также известно, что один из детей учился в кадетском классе, а другой — в классе Юнармии.

«По мнению Верховного суда, возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано… Суд обязал немедленно вернуть детей», — отмечается в сообщении.

Ранее в Абхазии учителя из Екатеринбурга и ее мужа задержали за то, что они похитили человека. Мать похищенного ребенка вышла замуж за жителя Абхазии, но вскоре после рождения наследника выяснилось, что у мужчины есть гражданская жена и дети. Женщина уехала в Россию, но, когда мальчику исполнился год, отец забрал его. Мать решила, что будет выступать против супруга в суде.

После этого родители женщины взяли отпуск и поехали в Абхазию, где забрали мальчика у женщины, с которой жил отец. В результате в отношении екатеринбуржцев возбудили уголовное дело. Родственников ребенка арестовали.

Ранее на Алтае работодатель похитил сотрудника, который не вышел на работу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях