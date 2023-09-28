В Финляндии суд обязал россиянина вернуть детей матери в Россию

Верховный суд в Финляндии не разрешил россиянину оставить в стране двух детей, которые были незаконно вывезены из России. Об этом сообщает издание Helsingin sanomat.

Сообщается, что Апелляционный суд Финляндии отклонил требование матери вернуть двух детей. При этом отец отметил, что его позиция связана с «военной подготовкой», которую его дети получают в России. Также известно, что один из детей учился в кадетском классе, а другой — в классе Юнармии.

«По мнению Верховного суда, возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано… Суд обязал немедленно вернуть детей», — отмечается в сообщении.

Ранее в Абхазии учителя из Екатеринбурга и ее мужа задержали за то, что они похитили человека. Мать похищенного ребенка вышла замуж за жителя Абхазии, но вскоре после рождения наследника выяснилось, что у мужчины есть гражданская жена и дети. Женщина уехала в Россию, но, когда мальчику исполнился год, отец забрал его. Мать решила, что будет выступать против супруга в суде.

После этого родители женщины взяли отпуск и поехали в Абхазию, где забрали мальчика у женщины, с которой жил отец. В результате в отношении екатеринбуржцев возбудили уголовное дело. Родственников ребенка арестовали.

Ранее на Алтае работодатель похитил сотрудника, который не вышел на работу.