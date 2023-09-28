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Десятки скорых и пожарных машин прибыли к месту взрыва на таможенном складе в Ташкенте

Десятки скорых прибыли к месту взрыва на таможенном складе в Ташкенте

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Десятки скорых и пожарных машин прибыли на место масштабного пожара на территории таможенного склада в Ташкенте. Возгорание произошло после мощного взрыва, в результате которого выбило окна и двери в ближайшем радиусе от места ЧП. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Что именно произошло, до сих пор неизвестно. Власти еще не представили официальный комментарий. В Telegram-канале появились видео и фото c огромным огненным столбом в момент взрывы.

Ряд местных пабликов пишет, что в момент взрыва на таможенном складе было большое число сотрудников. Сильно пострадали соседние жилые дома. Скорые доставляют пострадавших в больницы. На текущий момент о числе пострадавших нет данных.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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